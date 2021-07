Star Comics annuncia 3 nuovi manga in uscita nel 2022, c'è anche il libro di Demon Slayer

Il 17 luglio 2021, giorno in cui il mondo festeggiava il World Emoji Day, Star Comics ha pubblicato tre indovinelli sui social, tutti riguardanti dei nuovi manga in uscita nel 2022. Oggi, quarantott'ore dopo, la casa editrice ha finalmente svelato le risposte, anticipando l'uscita di tre attesissimi manga.

Il primo annuncio riguarda Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, il fenomeno globale di Koyoharu Gotouge. Si tratta del primo dei tre character book ufficiali, in cui sono inclusi tanti interessanti dettagli sui personaggi che hanno reso Demon Slayer un successo mondiale. Il primo character book uscirà nel 2022 e conterrà curiosità e approfondimenti sui personaggi principali e sui demoni incontrati da Tanjiro nel corso della sua avventura, ma anche interviste ai doppiatori giapponesi, commenti dei membri dello staff e tanto altro ancora. Non mancheranno ovviamente simpatici sticker, un poster e una gallery di illustrazioni a colori.

Il secondo annuncio è l'Anime Comics di My Hero Academia: Heroes Rising, tratto direttamente dal secondo film originale di Studio Bones. Star Comics ha già annunciato che nel mese di settembre 2021 uscirà il romanzo tratto dal film, e questa opera completa il ricco parco offerte legato al secondo film del franchise. L'Anime Comics sarà disponibile in fumetteria, libreria e store online da febbraio 2022.

Infine, il terzo annuncio è il primo Volume di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission, sequel diretto di "Super Dragon Ball Heroes: Missione nell'oscuro mondo demoniaco" e "Super Dragon Ball Heroes: Universe Mission", entrambi in uscita in Italia grazie a Star Comics. Questo nuovo volume è la prima parte dell'adattamento manga della famosa web series, e sarà disponibile a partire da gennaio 2022.

E voi cosa ne pensate? Vi interessano questi tre annunci? Ditecelo nei commenti!