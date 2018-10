Star Comics annuncia l'annuale conferenza stampa presso Lucca Comics & Games 2018

Come ogni anno, in occasione dell'imminente Lucca Comics & Games 2018, la casa editrice Star Comics terrà una conferenza stampa per presentare ai visitatori della kermesse tutte le novità manga previste per l’anno venturo. L’appuntamento è fissato per sabato 3 novembre 2018, presso la Sala Robinson della Chiesa di S. Giovanni.

Trovate maggiori dettagli nel nuovo comunicato stampa riportato da seguito e diramato questo pomeriggio da Edizioni Star Comics.



"STAR COMICS PRESENTA: NOVITÀ MANGA 2019



Lucca Comics and Games è senz’altro uno degli appuntamenti più attesi dai lettori per conoscere le future novità provenienti dal mondo Star Comics. Il consueto incontro con il pubblico, ovvero la conferenza stampa in cui presenteremo le principali novità manga del primo semestre del 2019, si terrà sabato 3 Novembre dalle 11:00 alle 13:00, presso la Sala Robinson della Chiesa di S. Giovanni.

Un appuntamento particolarmente atteso sia da noi che da voi, a cui prenderanno parte il nostro Direttore editoriale Claudia Bovini, il Publishing managerarea manga Cristian Posocco e il Responsabile di produzione Filippo Sandri.

Continuate a seguirci sul sul minisito Piazza Star Comics, sul nostro sito ufficiale, sul minisito Valiant, sul minisito SCP e sulle pagine Facebook Edizioni Star Comics e Valiant Italia per ricevere tutti gli aggiornamenti!"