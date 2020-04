Star Comics annuncia l'arrivo di Hitorijime My Hero, il manga yaoi di Memeco Arii

Al termine della live Instagram del 3 aprile, Star Comics ha annunciato che presto il suo catalogo yaoi si sarebbe ampliato con l'arrivo di Hitorijime My Hero, manga BL di Memeco Arii. Per quanto concerne la release, la casa editrice ha dichiarato: "Per il dove e quando è presto, intanto godiamoci l'arrivo del primo BL di casa Star Comics!".

Hitorijime My Hero è un manga yaoi, ovvero incentrato su relazioni omosessuali maschili, generalmente indirizzato ad un pubblico femminile. La storia segue le avventure di Masahiro Setagawa, un timido ragazzo costretto ad unirsi ad una banda di teppisti. Dopo essere stato salvato dal suo insegnante Kousuke Ooshiba, noto come "Bear Killer", i due iniziano lentamente ad avvicinarsi, sviluppando dei sentimenti reciproci. La situazione si complica quando Asaya Hasekura, un vecchio amico del protagonista, gli dichiara il suo amore.

L'opera ha debuttato il 15 febbraio 2012 sul mensile di Ichijinsha Gateau, ed è attualmente in fase di serializzazione con 9 volumi disponibili. L'8 luglio 2017 andò in onda la prima stagione dell'adattamento anime, curata dai ragazzi di Encourage Films e composta da 12 episodi.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!