Star Comics annuncia Boys Run the Riot: il queer arriva nell'estate 2022

Nella giornata dedicata all’inclusione, Edizioni Star Comics ha contribuito a questo delicato tema presentando un nuovo annuncio, Boys Run the Riot. L’opera di debutto di Keito Gaku debutterà nella stagione estiva del 2022, giusto in tempo per il pride month.

Questo nuovo titolo, che entra nella collana Queer dell’editore italiano, analizza con sensibilità e schiettezza una tematica assai complessa come quella dei transgender in Giappone. Il manga di Gaku è stato inserito nella Top 10 2021 dei titoli di School Library Journal e nel 2018 ha persino ricevuto una nomination agli Harvey Awards. Dunque, nel nostro territorio arriverà un’opera di elevata caratura, nonché di grande supporto per tutta la comunità LGBTQ+.

Il primo volume della miniserie debutterà a giugno 2022 in doppia versione, regular e limited. Quest’ultima includerà un esclusivo box che permetterà ai collezionisti di raccogliere l’intera serie, composta da quattro volumi.

Boys Run the Riot affronta le vicende di una ragazza che si sente un uomo, gettando luce su tutte le problematiche quotidiane che ciò comporta. Dal bullismo alla totale assenza di autostima, ma soprattutto alla difficoltà nel farsi accettare e nel farsi capire agli altri. Le cose, per Ryo, cambiano solamente in seguito all’incontro con Jin, uno studente che si trasferisce nella sua scuola. Sebbene siano completamente differenti, i due vengono accomunati dalla passione della moda, e dal sogno di creare un marchio di abbigliamento. Conoscendo il vero significato di amicizia, Ryo impara infine ad aprirsi, ad amarsi, e a realizzare i suoi sogni senza paura.



