Star Comics annuncia Dead Drop, uno dei volumi Valiant più richiesti

"C'è un mercato nero segreto a New York. È nascosto in bella vista, nelle nostre strade, nei treni e nei ristoranti. Chi sa muovercisi si scambia segreti straordinari. Ma quando il segreto in circolazione è un'arma biologica derivata dalla tecnologia della Vigna, i migliori agenti al mondo devono intervenire per fermare il potenziale disastro. Altrimenti, in meno di trenta minuti, non ci sarà nessun mondo in cui tornare. X-O Manowar, Archer, Neville Alcott, Detective Cejudo e Betamax sono pronti a salvare il mondo".Edito da Edizioni Star Comics per Valiant Italia, Dead Drop debutterà in Italia il. Le 112 pagine del volumetto unico arriveranno, in edizione brossurata e in formato 17x26, in fumetteria, libreria e store online.In meno di trenta minuti un'arma biologica scatenerà un, riusciranno gli eroi a evitarlo? In precedenza, Star Comics ha annunciato l' anime comics di Dragon Ball Z: il diabolico guerriero degli inferi , oltre che Hello World , emozionante miniserie raccolta in un elegante box da collezione.