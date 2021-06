Star Comics annuncia Golden Sparkle, dall'autrice di NON VOLEVO INNAMORARMI

Sui propri social, Edizioni Star Comics ha annunciato l'imminente arrivo in Italia di Golden Sparkle, volume unico che racconta la dolcissima storia d'amore tra due adolescenti, Himari e Gaku. Dall'autrice di NON VOLEVO INNAMORARMI, questo fumetto farà il suo debutto dal 7 luglio.

Minata Suzumaru, mangaka già molto amata dal pubblico italiano per via di NON VOLEVO INNAMORARMI, torna a emozionarci con Golden Sparkle, che arriverà a breve con Edizioni Star Comics.

Il volume unico presenta la dolce storia d'amore tra due adolescenti alle prese con i problemi tipici della loro età. Innocenza e passione si mescolano, per dar vita a un'opera dal gusto dolce e piccante, caratterizzata da un linguaggio diretto ed esplicito, che però non cade mai nel volgare.

Ogni adolescente viva la scoperta di se stesso e del proprio corpo in un modo unico, ma Himari, liceale che ha problemi a rapportarti con le altre ragazze, non sa assolutamente nulla sulla sessualità e, quando la pubertà irrompe nella sua vita, si trova in grande difficoltà.

La scoperta del primo amore, la paura di ammettere i propri sentimenti e il timore del giudizio degli altri. Questi sono, racchiusi in un unico, intenso volume, i temi toccati da Golden Sparkle, un titolo che è in grado di emozionare e far sorridere, ma che getta luce su problematiche che tutti gli adolescenti affrontano negli anni più belli e complicati della vita.

Le 192 pagine del fumetto arriveranno in una splendida edizione con sovraccoperta, acquistabile in fumetteria, libreria e store online al prezzo standard di 6,50 euro. Questa la sinossi di Golden Sparkle: "La vita scolastica di Himari, che si è iscritto in un liceo maschile perché non sopporta le donne, scorre serena insieme all’amico e compagno di classe Gaku. Tuttavia, uno "strano" fenomeno fisiologico tormenta il ragazzo in piena pubertà... Himari non hai mai confidato a nessuno la cosa ma Gaku, per caso, ne viene a conoscenza e si offre di insegnare all’amico come risolvere il suo “problema”. Ben presto, però, quella che sembrava una semplice amicizia si rivelerà essere qualcosa di più...".

