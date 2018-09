Star Comics annuncia l'imminente uscita del 5° e ultimo volume di My Hero Academia Smash!!

Tramite un comunicato stampa, Edizioni Star Comics ha svelato i dettagli relativi all'uscita del 5° e ultimo volume di My Hero Academia Smash!!, il manga parodistico ispirato all'immaginario di Kohei Horikoshi e realizzato da Hirofumi Neda.

Il volume 5 di My Hero Academia Smash sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon a partire dal prossimo 5 settembre.

Si tratta del capitolo conclusivo del divertente spin-off di My Hero Academia, che include una serie di strisce umoristiche ed episodi inediti che vedono protagonisti, ovviamente, i personaggi della serie principale. La serie è firmata dal talentuoso Hirofumi Neda, che mette in luce il lato comico dei personaggi nati dalla penna del maestro Horikoshi, rivisitandoli in chiave parodistica.

All'interno del quinto tankobon dell'opera ci sarà, questa volta, anche un episodio che riguarda la vita quotidiana dell’autore, oltre a situazioni che ovviamente sfioreranno il limite dell'assurdo: tra queste, Star Comics ci anticipa che vedremo Kacchan che diventa un belloccio e un misterioso invitato durante le lezioni del liceo Yuei.

Avete collezionato, finora, i quattro volumi precedenti di "My Hero Academia Smash!!"?