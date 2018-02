Star Comics annuncia l'imminente uscita del primo numero di MY LOVE STORY!!

Chi non vorrebbe piacere alle ragazze?, il protagonista del nuovo manga targato, è però convinto che non potrà mai e poi mai avere successo col gentil sesso. Arriva in Italia una divertente e ingarbugliata storia d’amore a fumetti!

Scritto da Kazune Kawahara e disegnato da Aruko, il primo volume di MY LOVE STORY!! sarà disponibile a partire dal 28 febbraio in edicola, fumisteria, libreria e Amazon Italia. Composto da 176 pagine in bianco e nero, il volume sarà venduto a 4.50€. Di seguito vi proponiamo la sinossi ufficiale dell’albo.

"Takeo Goda frequenta il primo anno di liceo ed è convinto di non poter piacere alle ragazze per via della sua stazza (due metri per centoventi chili circa). Ogni volta che s’innamora, tutte finiscono per interessarsi al bel Sunakawa, suo amico d’infanzia. Tuttavia, qualcuno la pensa diversamente... La vita del gentile quanto maldestro Takeo conosce una svolta la mattina in cui salva una ragazza da un maniaco mentre sta andando a scuola... Che la primavera stia arrivando anche per lui?!"

Nata l’11 marzo 1972 a Takikawa, nella prefettura di Hokkaido, Kazune Kawahara è una mangaka giapponese. Dopo il debutto diciottenne con KARE NO ICHIBAN SUKINA HITO, pubblicato su «Bessatsu Margaret», si è dedicata quasi sempre a manga di breve o medio respiro come HIGH SCHOOL DEBUT, pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics; il suo hobby preferito è la ridecorazione di interni.