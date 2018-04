Star Comics annuncia l'imminente uscita del primo volume di Fairy Tail S - Short Stories

Attraverso un nuovo comunicato stampa, Edizioni Star Comics annuncia che il primo volume (di due) della miniserie chiamata “Fairy Tail S - Short Stories” sarà disponibile in fumisteria, libreria e Amazon Italia a partire da mercoledì 18 aprile.

Cosa succederebbe se Natsu, Lucy e gli altri personaggi del manga fossero dei normali studenti della superiori o andassero alle terme assieme (come abbiamo visto, nei mesi passati, attraverso i tanti sketch diffusi via Twitter dal sensei Mashima)? Le risposte a queste e a molte altre domande sono racchiuse all’interno dei due divertentissimi volumi speciali dedicati alle storie brevi con protagonisti i membri della gilda più sconclusionata di sempre.

Di seguito vi proponiamo la descrizione ufficiale propostaci dall'editore.

"Cosa ne pensa Happy del proprio nome? Il “disorientato” Frosch riuscirà a trovare la strada di casa? A quale futuro andrebbero incontro le varie “coppie” formatesi nella gilda di Fairy Tail? E cosa succederebbe se tutti all’improvviso si ritrovassero con la faccia... di Ichiya?! Scopritelo nel primo volume di questa esilarante raccolta!"

Composto da 192 pagine, il volume con alette sarà acquistabile a soli 4.90€ da mercoledì prossimo. In calce all'articolo ve ne proponiamo la copertina. Lo acquisterete?

Serializzato sulle pagine di Shonen Magazine dal lontano 2006, Fairy Tail si è concluso nel mese di luglio 2017 con l’uscita del capitolo 545. Raccolta in 63 tankobon, la serie è edita anche in Italia grazie a Star Comics, che nei giorni scorsi ha pubblicato il 54° volumetto. L'opera ha finora ricevuto due trasposizioni televisive, per un totale di 277 episodi, cui se ne aggiungerà una terza - conclusiva - nel corso dell’anno corrente. Il manga ha infine ispirato anche due film d’animazione e vari OAV, purtroppo ancora inediti nel nostro paese, e una serie di spin-off cartacei.