Star Comics annuncia l'imminente uscita di ONE PIECE 89

Attraverso un nuovo comunicato stampa, Edizioni Star Comics annuncia l’imminente uscita del volume 89 di ONE PIECE, che finalmente ci mostrerà uno dei più violenti combattimenti del protagonista Monkey D. Luffy. Tutti i dettagli dopo il salto!

Il piano messo insieme per attaccare e sconfiggere la temibile imperatrice Big Mom non sembra di così facile attuazione e lo scontro tra Rufy e Katakuri si fa sempre più acceso.

Preparatevi a scoprire cosa accadrà e cosa escogiteranno i nostri eroi per vincere la battaglia! ONE PIECE n. 89, sarà disponibile dal 30 Gennaio nella collana YOUNG!

Al fine di fermare Big Mom e la sua devastante crisi alimentare, il gruppo di Sanji si affretta a completare la torta. Nel frattempo Rufy è impegnato in un violentissimo combattimento all’ultimo sangue con l’imbattuto generale Katakuri... Chi avrà la meglio tra i duellanti?!

Dal 30 Gennaio ONE PIECE n. 89 sarà disponibile in edicola, fumetteria, libreria e Amazon!

Storia straordinaria e popolata da personaggi avvincenti, eccezionali abilità in combattimento, ironia e passione… tutto questo rende ONE PIECE “il manga dei record”, insieme allo splendido messaggio trasmesso dalla ciurma di Rufy: vivere la vita sorridendo, nel rispetto degli altri, in pienezza e libertà. E ora… correte a leggere ONE PIECE per apprezzarlo fino in fondo!

Eiichiro Oda, nato nella prefettura giapponese di Kumamoto nel 1975, con ONE PIECE è l’autore del manga più venduto della storia. Appassionato di fumetti fin da piccolo, ha come modello Akira Toriyama; dopo essersi aggiudicato in giovane età diversi riconoscimenti (tra i quali il secondo posto al Premio Tezuka e l’Hop Step Award), dal 1997 comincia a lavorare al suo manga più famoso, ospitato nelle pagine della rivista «Weekly Shonen Jump», presso la quale continua tutt’ora ininterrotto.

YOUNG 297

ONE PIECE n. 89

Eiichiro Oda

11,5x17,5, B, b/n, pp. 208, € 4,30

Data di uscita: 30/01/2019, in edicola, fumetteria, libreria e Amazon