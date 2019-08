Star Comics annuncia Jojonium, nuova edizione di Le Bizzarre Avventure di Jojo

Con l'arrivo dell'anime di Le Bizzarre Avventure di Jojo di David Productions nel 2012, la storia di Hirohiko Araki è tornata sotto le luci della ribalta. L'epica famiglia Joestar ha ricevuto infatti negli ultimi anni alcune riedizioni, tra cui la famosa Jojonium, composta da nuove copertine e contenuti rieditati.

Questa edizione era finora assente in Italia, ma la Star Comics ha da poco annunciato dettagli in merito. Infatti, da ottobre Jojonium sarà disponibile nelle fumetterie e nelle librerie. Al momento verranno pubblicati esclusivamente i primi tre volumi che raccoglieranno la prima parte di Jojo, ovvero Le Bizzarre Avventure di Jojo: Phantom Blood. Questi arriveranno a cadenza mensile, concludendosi quindi nel mese di dicembre.

L'edizione presenterà contenuti ricchi, con tavole rimasterizzate e pagine a colori con copertine deluxe ridisegnate da Hirohiko Araki. L'edizione sarà anche venduta in concomitanza con l'arrivo del popolare mangaka in Italia per il Lucca Comics and Games 2019, dove sarà ospite proprio della casa editrice Star Comics.

In patria, Jojonium ha raccolto le prime tre serie di Le Bizzarre Avventure di Jojo in 17 volumi totali. Le Bizzarre Avventure di Jojo è una serie generazionale scritta da Araki e pubblicata inizialmente sulle pagine di Weekly Shonen Jump dal 1986 al 2004 e poi su Ultra Jump dal 2004 al giorno d'oggi. In totale, Araki ha prodotto otto serie, con la controparte animata della quinta parte Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo che ha appena concluso la sua trasmissione in TV.