Star Comics annuncia Kimi Wa Natsu No Naka, una tenera e romantica storia d'amore

Nell'ultimo periodo, l'editore nostrano Star Comics ha avviato una campagna acquisiti atta ad ampliare il catalogo manga. Ebbene, dopo l'annuncio di Reigen, lo spin-off di Mob Psycho 100, arriva in Italia anche Kimi Wa Natsu No Naka e il suo diretto seguito. Siete pronti a una tenera e romantica avventura?

L'opera, dunque, si aggiunge al palinsesto Star Comics, dopo aver ampliato il catalogo persino con l'attesissimo Record of Ragnarok. Kimi Wa Natsu No Naka narra la storia di Chiahru e Wataru, due liceali con la passione per il cinema. L'improvvisa dichiarazione da parte di Chiharu cambierà drasticamente il loro rapporto in una trama travolgente e romantica.

La serie continuerà subito con il suo seguito, Kimi To Natsu No Naka, realizzato sempre da Furuya Nagisa, che proseguirà la loro storia una volta giunti all'università. L'editore, ad ogni modo, non ha specificato alcuna data d'uscita per i due manga, ma vi suggeriamo di continuare a seguirci per restare aggiornati sulle ultime novità di Star Comics.

Ma a proposito di manga yaoi, sapevate che recentemente l'autrice Hatoko Machiya ha fortemente criticiato il fenomeno delle scan?