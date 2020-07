Star Comics annuncia il manga onirico An Invitation from a Crab

Non si ferma la casa editrice Star Comics. La casa perugina ha da pochi giorni annunciato Weathering With You e Savage Season, in arrivo a breve. Ma le novità non sono finite dato che l'editore prepara già le uscite di fine anno, rivelando quale sarà la prima novità dell'ultimo mese di questo 2020.

Panpanya è un autore che ha iniziato la sua carriera nel mondo del fumetto giapponese nei primi anni 2000 con pubblicazioni autonome su internet prima di passare a quelle cartacee. Dopo aver preparato nel 2013 Ashizuri Suizokukan, con il quale viene candidato al Manga Taisho e si classifica secondo al Kono Manga ga Sugoi, si dedica a un nuovo progetto.

Tra il 2012 e il 2014 si dedica a Kani ni Sasowarete, volume unico che sarà noto in occidente col titolo di An Invitation From A Crab. Sarà questo manga a raggiungere gli scaffali delle fumetterie italiane grazie a Star Comics. In una serie di capitoli, Panpanya e Star Comics ci porteranno in questo mondo dallo stile unico con animali parlanti, spiriti bizzarri e scenari particolari.

An Invitation From a Crab arriverà a dicembre 2020 e sarà il primo di cinque opere che Star Comics porterà da dicembre in poi. Sempre nelle ultime fasi dell'anno, la casa editrice pubblicherà anche A Cena con la Strega di Rumiko Takahashi.