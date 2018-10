Star Comics annuncia la nascita del sito dedicato al Lucca Comics & Games 2018

Attraverso un comunicato stampa apprendiamo la nascita di un minisito dedicato da Star Comics a tutte le novità e le informazioni riguardanti la propria presenza al Lucca Comics & Games 2018, sicuramente il miglior modo per restare informati se si intende seguire appuntamenti e incontri di ogni genere.

Riportiamo integralmente il comunicato stampa attraverso il quale Star Comics ha reso nota ai fan la nascita del minisito PIAZZA STAR COMICS, che contiene gli aggiornamenti per tutti gli appassionati interessati agli eventi e agli appuntamenti che si svolgeranno in quel di Lucca nel periodo tra il 31 ottobre e il 4 novembre 2018:

" Da oggi, per tutti coloro che sono intenzionati a condividere l’esperienza di Lucca Comics & Game 2018 con Edizioni Star Comics è online il minisito PIAZZA STAR COMICS, in cui troverete tutte le notizie riguardanti i nostri appuntamenti previsti durante la kermesse lucchese. Le news aggiornate quotidianamente, gli eventi, gli ospiti! Per conoscere tutto – ma proprio tutto – sulla nostra “stellare” presenza a LC&G 2018, non dovrete far altro che venire in PIAZZA STAR COMICS… prima in rete e poi a direttamente a Lucca!

PIAZZA.STARCOMICS.COM: online il minisito con gli appuntamenti Star Comics a LC&G 2018!

Tutti coloro che vogliano partecipare agli eventi organizzati da Edizioni Star Comics per Lucca Comics & Games 2018 potranno recarsi a Lucca da mercoledì 31 Ottobre a domenica 4 Novembre 2018: qui tutte le informazioni riguardanti i biglietti. Non mancate!

