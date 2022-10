Star Comics annuncia ONE PIECE FILM RED - Romanzo e altri a Lucca Comics

Per gli appassionati italiani Lucca Comics & Games è uno dei palchi più attesi. Nel corso della manifestazione, infatti, vengono presentate tutte le più grandi novità in arrivo nei prossimi mesi. In questa prima giornata di evento Star Comics si è già resa protagonista di grandissimi annunci.

Lucca Comics & Games 2022 si terrà fino al 1° novembre, ma già da questo primo giorno Star Comics ha voluto fare le cose in grande. L'editore italiano ha infatti annunciato ben 5 nuove opere, un atteso romanzo, un webcomic coreano e tre serie manga in arrivo nel corso delle prossime settimane. Ecco alcuni ospiti Star Comics che troverete a Lucca.

Il nome più altisonante di questa prima giornata di annunci è senza ombra di dubbio quello di ONE PIECE FILM: RED - ROMANZO. Uta è la più grande star del mondo di ONE PIECE, ma nasconde un grande segreto. Quando annuncia che rivelerà la sua identità, pirati e Marina vengono attirati dall'evento. Rufy e Shanks il Rosso, che hanno un legame con lei, dovranno intervenire per evitare il peggio. Il romanzo di ONE PIECE FILM: RED di Tsutomu Kuroiwa e Jun Esaka arriva nelle fumetterie italiane nella primavera 2023.

La prossima primavera arriva anche The Boxer, uno dei webcomic più rinomati della piattaforma di WEBTOON. Dell'autore JH, segue la storia di un diciassettenne di nome Yu che non dà alcun valore alla propria vita. Vittima di bullismo, non reagisce in alcun modo ai pestaggi ricevuti. L'incontro con l'allenatore di pugilato "K" cambia la sua vita.

Altro annuncio in arrivo sempre nella primavera 2023 è Gigantis. Sull'isola di Tsushima vive Gen, assieme a sua madre e sua sorella malata. Un giorno l'isola viene sconvolta dall'attacco di creature apparse misteriosamente che l'esercito non è in grado di contrastare.

Gli ultimi due annunci per la stagione primaverile del 2023 sono Fungus and Iron di Ayaka Katayama e Takopii no Genzai di Taizan5. Vi ricordiamo che a Lucca trovate la variant cover di Saint Seiya da Zerocalcare.