Star Comics annuncia ONE PIECE: NOVEL 'A', il romanzo incentrato sulle avventure di Ace

Il personaggio di Ace è molto amato all'interno della community di ONE PIECE, non soltanto come fratello del protagonista, ma anche come potentissimo pirata carismatico. La sua importanza è tale che il suo tentativo di salvataggio è costata una guerra, la "Battaglia di Marineford".

Conosciuto anche come uno dei luogotenenti di Barbabianca, nonché come il figlio di sangue di Gol D. Roger, Portuguese D. Ace è amato dai fan di tutto il mondo, a riprova delle tante epiche action figure a lui dedicate. Proprio al potente pirata, Edizioni Star Comics ha recentemente annunciato una light novel originale intitolata ONE PIECE: NOVEL "A" - ROMANZO.

L'opera in due volumi in questione, spin-off dell'omonimo capolavoro di Eiichiro Oda, è previsto al debutto con il primo numero nell'estate del 2020. Attualmente, l'editore non ha rivelato maggiori informazioni circa il prezzo e il contenuto delle tavole a colori, ma promette maggiori novità nei prossimi giorni. Ad ogni modo, in calce alla notizia vi rimandiamo alla copertina a colori illustrata dallo stesso Oda sensei. La novel, scritta da Shou Hinata e Tatsuya Hamazaki e supervisionata dall'autore in persona, racconterà le avventure di Ace "dalla partenza del mare orientale".



Ma a proposito di ONE PIECE, avete già letto gli spoiler del capitolo 977? E voi, cosa vi aspettate da questo romanzo, siete interessati? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.