Star Comics annuncia Radium Girls, graphic novel della fumettista francese Cy

Il 28 aprile 2022 si terrà la Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, e per celebrare una tale, importante ricorrenza, Edizioni Star Comics lancerà Radium Girls. Ecco i dettagli sul debutto italiano della graphic novel della fumettista francese Cy.

Disponibile dal 13 aprile al prezzo 13,90 euro, Radium Girls è una storia di lavoro e di militanza, che fa eco alle battaglie per i diritti delle donne. Queste importanti lotte sociali, oggi trascurate e dimenticate, vengono raccontate, senza retorica alcuna e con un forte impatto, attraverso il legame dell’amicizia. Dopo l’omaggio di La Repubblica al debutto di Kaiju No. 8, l’editore si impegna in un tema di primaria importanza sociale.

Nella New Jersey del 1918, Edna Bolz viene assunta in una compagnia che produce orologi capaci di brillare al buio destinati all’esercito statunitense. La donna, così come le sue colleghe, non sanno però che il materiale maneggiato quotidianamente è radioattivo e che, silenziosamente, questo le sta avvelenando lentamente.

In Radium Girls, l’autrice francese racconta una storia vera, un fatto che non rappresenta solamente una violazione dei diritti umani e dei lavoratori, ma anche una storia di coraggio che ha cambiato per sempre le leggi in materia.

La graphic novel è illustrata con toni viola e verdi e con un tratto dinamico che rappresenta il secondo dopoguerra. Seppur non così profondo, con Star Comics debutterà l’emozionante Soloist in a Cage di Shiro Moriya.