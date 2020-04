Star Comics annuncia Record of Ragnarok: lo scontro tra dei e uomini sta per cominciare

Nonostante i ritardi nelle uscite, dovute alle attuali complicazioni causate dal Coronavirus, Edizioni Star Comics continua nella campagna di acquisizione di titoli popolari in patria. L'ultimo di essi, intitolato Record of Ragnarok, metterà a ferro e fuoco le divinità in una battaglia all'ultimo sangue con l'umanità.

A nemmeno poche settimane dall'annuncio di ONE PIECE: NOVEL "A", l'editore ha annunciato un nuovo manga. L'opera in questione, realizzata dal duo Takumi Fukui e Shinya Uemura, si aggiunge al catalogo action di Star Comics. Attualmente, Record of Ragnarok -conosciuto anche con il titolo Shuumatsu no Valkyrie- gode di 5 volumi in patria e la serie è tutt'ora in corso sulla rivista mensile Monthly Comic Zenon.

La storia narra di una sfida tra umani e dei. Quest'ultimi, infatti, sono in collera con gli esseri umani a causa dei loro peccati e per questo decidono di annientarli una volta per tutte per restituire la pace alla Terra. La valchiria Brunhilde, per evitare la strage, convince loro di indire il "Ragnarok", uno scontro mortale tra 13 divinità e 13 umani che deciderà il futuro dell'umanità.

Attualmente, Star Comics non ha annunciato eventuali date d'uscita per il primo numero, ma vi terremo aggiornati in attesa di novità. Vi ricordiamo, inoltre, che l'editore ha partecipato all'iniziativa #iorestoacasa rilasciando gratuitamente alcuni primi volumi. E voi, invece, siete interessati all'acquisto di Record of Ragnarok? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.