Star Comics annuncia Reigen, spin-off di Mob Psycho 100

Ad appena qualche settimana dall'annuncio di Record of Ragnarok, Edizioni Star Comics conferma l'acquisizione dei diritti di un'opera molto attesa dai fan di Mob Pyscho 100. Ovviamente, stiamo parlando proprio di Reigen, spin-off della serie principale nonché incentrata sul mitico mentore di Shigeo Kageyama.

La lunga campagna di acquisizioni intrapresa dall'editore continua senza sosta dopo aver annunciato in Italia ONE PIECE: Novel "A", il romanzo incentrato su Portuguese D. Ace. La notizia arriva a sorpresa con un comunicato stampa in cui Star Comics conferma il prossimo approdo nel Bel Paese dello spin-off di Mob Psycho 100, intitolato proprio come il mentore del protagonista, Reigen.

Il volume auto-conclusivo in questione racconterà una storia inedita del proprietario dello studio di consulenze spiritistiche e affini, alle prese con nuovi casi in compagnia di una studentessa delle superiori come assistente. Attualmente, tuttavia, l'editore non ha specificato la data di uscita del singolo volume, ma arriverà nel corso del 2020. In attesa di maggiori informazioni, che arriveranno nei prossimi giorni, vi suggeriamo di recuperare questa bizzarra citazione dell'anime a One Punch Man, l'altra opera appartenente all'autore ONE.

E voi, invece, siete interessati a questo spin-off di Mob Pyscho 100 incentrato su Reigen? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.