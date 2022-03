Star Comics annuncia il romanzo Demon Slayer - La farfalla con un'ala sola

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba è divenuto un fenomeno globale, ma il suo successo senza confini non comprende solamente il manga e l’adattamento anime. Con l’opera di Gotoge giunta al termine, le avventure di Tanjiro Kamado e sua sorella Nezuko, sono state ampliate da alcune light novel, di cui una già arrivata in Italia con Edizioni Star Comics.

Star Comics ha portato in Italia i romanzi di Demon Slayer. Con la novel Il Fiore della felicità già disponibile da tempo, ora è il turno della seconda novel della saga. Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: La farfalla con un’ala sola debutterà dal 4 maggio 2022. Scritto da Aya Yajima, sotto la diretta supervisione di Koyoharu Gotoge, il romanzo è stato pubblicato in Giappone nel 2019. Diviso in cinque capitoli, per cinque storie parallele, include spoiler sulla serie anime.

La serie è un vero successo anche in Italia, dove ha raggiunto i vertici delle classifiche. Proprio nel nostro Paese, di recente con Star Comics è arrivato il fanbook di Demon Slayer. Ma non solo. Nei mesi estivi, debutterà la terza e ultima light novel disponibile. Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: I segnali del vento è una raccolta di storie brevi ispirate ai personaggi più amati, e in particolare a Sanemi Shinazugawa. In Italia, il manga di Demon Slayer è arrivato al volume 18 su 23.