Star Comics annuncia Saint Seiya: Time Odissey, gli autori ospiti a Lucca Comics

Star Comics promette grosse novità a tema I Cavalieri dello Zodiaco. Nel corso di Lucca Comics & Games 2022 la casa editrice italiana presenterà Saint Seiya: Time Odyssey, spin-off dello shonen di culto di Masami Kurumada sensei.

Nel corso di una conferenza stampa pre-festival, Star Comics ha rivelato che a Lucca Comics & Games 2022 ospiterà due nomi d’eccezione, lo sceneggiatore Arnaud Dollen e l’illustratore Jérome Alquié, gli autori di I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya: Time Odyssey. Sarà dunque possibile incontrare i due fumettisti francesi allo stand di Star Comics a Lucca Comics & Games 2022. Star Comics ospiterà anche il maestro Norihiro Yagi.

Nel corso dell’evento verrà presentata la cover di Zerocalcare per la Final Edition di Saint Seiya, ma non solo. I visitatori potranno acquistare in anteprima anche I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya: Time Odyssey, la miniserie in 5 volumi creata sotto la supervisione di Kurumada e a livello grafico molto vicino allo stile dell’anime.

Ognuno dei cinque volumi sarà disponibile anche in edizione da collezione, con volumi in formato maxi e materiali extra e contenuti esclusivi. Il primo numero della serie spin-off debutterà in Italia dal 28 ottobre. Siete pronti a scoprire questa nuova avventura dei Cavalieri fedeli alla dea Atena?