Star Comics annuncia il secondo artbook di Fairy Tail e le opere di Kaoru Fujiwara

Il 1° febbraio 2019, attraverso la propria pagina Facebook, Edizioni Star Comics ha tenuto una breve diretta per annunciare alcune novità che potremo sfogliare nei prossimi mesi. Fra queste trovano spazio un paio di opere della maestra Kaoru Fujiwara e soprattutto il nuovo artbook di Fairy Tail.

Visionabile in calce all’articolo, la replica completa della diretta ci rammenta innanzitutto la nascita della collana Wasabi, che l’editore aveva già annunciato in occasione dello scorso Lucca Comics & Games, e che sarà inaugurata dal primo numero de "Lo Sfigatto", in uscita il prossimo 6 febbraio.



Nei prossimi mesi, invece, la collana proseguirà con “Note dall'appartamento 107”, un fumetto del 2015 scritto e disegnato da Kashiwai. Stando a quanto rivelato dall'editore, il volume unico e interamente a colori raccoglierà 18 storie brevi, con tematiche che spazieranno dallo “slice of life” alla fantascienza, passando naturalmente per il surreale.



La terza proposta della collana Wasabi sarà poi Fetish di Kaoru Fujiwara, una fumettista nipponica in attività dal lontano 1996, ma che ancora oggi risulta pressoché sconosciuta nel nostro paese. L’editore ha infatti rivelato di aver dovuto superare alcuni problemi non meglio specificati, prima di poter portare in Italia le opere della mangaka. A sorpresa, il quarto volume della collana, anch’esso scritto e disegnato da Kaoru Fujiwara, sarà Rakuen, che secondo l’editore verrà proposto nel nostro paese col titolo de “Il giardino dell’Eden” o comunque di vagamente simile. Entrambi i volumi unici raccoglieranno storie brevi.

Chiusa la parentesi legata alla collana Wasabi, Star Comics ha annunciato che nel mese di giugno 2019 assisteremo al ritorno di Yotsuba &!, il fumetto scritto e disegnato da Kiyohiko Azuma. Proposta inizialmente in Italia da Dynit nel 2007 e poi interrotta dopo cinque numeri soltanto, l’opera ha venduto 17 milioni di copie in tutto il mondo.

Nel mese di maggio, invece, i fan di Hiro Mashima potranno finalmente portare a casa il secondo artbook di Fairy Tail. Intitolato Harvest, l’attesissimo volume pare pronto per andare in stampa, e secondo l’editore non dovrebbe essere rinviato ulteriormente.

E voi, quali opere annunciate da Star Comics contate di acquistare?