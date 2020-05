Star Comics annuncia una serie di live settimanali, il primo ospite sarà Gianluca Iacono

Star Comics ha comunicato, pochi istanti fa, che a partire da domani 22 maggio 2020 saranno trasmesse una serie di live settimanali "dedicate alla ripartenza dopo il lockdown". Questa serie di dirette prende il nome di #ReStarT e il primo invitato sarà Gianluca Iacono, celebre doppiatore italiano e voce del principe dei Saiyan.

L'attore e doppiatore risponderà alle domande dei fan in diretta su Instagram, a partire dalle ore 18:00 di domani. Il profilo Facebook della casa editrice ha sponsorizzato l'evento tramite il post visibile in calce, non confermando però la durata delle live. I nomi dei prossimi ospiti saranno svelati nel corso delle prossime settimane.

Edizioni Star Comics ha passato un periodo buio negli ultimi mesi, come molte altre case editrici. Tra i molteplici rinvii e qualche ritardo dettato dall'emergenza sanitaria, tanti distributori di fumetti hanno faticato a tenere in piedi il proprio business, anche se con l'avvento della "Fase 2" le cose hanno finalmente ripreso a girare per il verso giusto.

E voi cosa ne pensate? Seguirete le live? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste interessati ad altre nvoità targate Star Comics invece, vi consigliamo di dare un'occhiata all'attesissimo manga yaoi Kimi Wa Natsu No Naka e al nuovo spin-off di Mob Psycho incentrato su Reigen.