Star Comics annuncia lo slittamento delle uscite di marzo

L'epidemia del Coronavirus sta provocando numerosi problemi in tutto il mondo, in particolare in Italia che è stato l'unico paese a chiudere tutte le attività non fondamentali nel suo territorio. Ciò obbliga a un periodo di chiusura anche fumetterie e librerie e gli editori come Star Comics hanno quindi deciso un cambio di programmazione.

Dopo Panini Comics e Bao Publishing, anche la Star Comics comunica le decisioni prese per affrontare questo periodo di epidemia via social e sito. Sul sito dell'editore è infatti comparsa una nota che comunica che tutte le uscite preparate per marzo slitteranno a data da destinarsi. Purtroppo, Star Comics non ha avuto modo di comunicare il nuovo calendario a causa dell'impossibilità di prevedere l'evoluzione della situazione.

Pertanto, tutte le uscite fumettistiche previste nelle ultime due settimane di marzo, che siano esse destinate a edicole o fumetterie, saranno da ritenersi sospese. Tuttavia l'editore rammenta che ci sono tante serie da poter acquistare sul suo store online e che le consegne a domicilio rimarranno attive anche durante questo difficile periodo. In più, ricordiamo che l'editore ha già in attivo l'iniziativa digitale DigiStar sul cui portale è possibile acquistare diversi volumi.