Star Comics annuncia Strix: un progetto della scrittrice Licia Troisi

A sorpresa, nella giornata di ieri Edizioni Star Comics ha sciolto le riserve e annunciato il nuovo progetto di Licia Troisi, la celebre scrittrice delle Cronache del Mondo Emerso. Come se ciò non bastasse, la nuova serie, intitolata Strix, nasce da una collaborazione tra il mondo manga e l'universo live action. Ecco tutti i dettagli!

Dopo la recente pubblicazione del suo nuovo libro, La Sfrontata Bellezza del Cosmo, l'autrice fantasy best-seller è pronta a immischiarsi in un nuovo e ambizioso progetto. Tuttavia, ad accompagnare la sua mente creativa ci saranno collaboratori di eccezione per un formato straordinario per il mercato italiano: si tratta infatti di una narrazione multimediale in due parti, un live action e una mini-serie manga.

Attualmente la versione con attori in carne e ossa di Strix è curata da Paco Cinematografica in associazione con Grey Ladder Productions, mentre la controparte cartacea sarà distribuita da Star Comics nel 2021 che racconta così la sinossi dell'opera:

"Il destino coinvolgerà Gea in un’impresa incredibile, che la condurrà a disseppellire il suo legame con un luogo mitico che si credeva perduto per sempre: Atlantide, lungi dall’essersi fatalmente inabissata nel mare, continua a esistere. C’è chi la cerca e chi, in segreto, la custodisce e Gea dovrà scoprire il suo ruolo in questa storia."

Anche la scrittrice ne ha approfitto per esprimere il proprio pensiero sul progetto attraverso un commento che qui segue:

"Per me si tratta di sicuro di un’avventura nuova, ma anche del compimento di un percorso di avvicinamento al fumetto nel quale mi sono imbarcata con grande piacere negli ultimi anni. Inoltre, sento un debito fortissimo, per quel che riguarda la mia produzione letteraria, nei confronti del mondo dei manga, e sono onorata di poterlo in qualche modo restituire con una storia che vive di quelle atmosfere e di quel tipo di narrazione che è stata così importante per la mia formazione."

Maggiori dettagli sono rintracciabili tramite il comunicato stampa pubblicato dall'editore e disponibile attraverso il link alla fonte.