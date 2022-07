Star Comics annuncia tre grandi novità per Lucca Comics & Games 2022

In occasione di una live Twitch dedicata alla festa delle stelle che si tiene in Giappone la settima notte del mese di luglio, Edizioni Star Comics ha regalato ai fan tre annunci stellari che saranno grandi protagonisti della prossima edizione di Lucca Comics & Games.

In arrivo il prossimo autunno al Lucca Comics & Games, Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Vol. 21 includerà una gradita sorpresa. In allegato al volumetto in edizione limitata, ci sarà un set di sticker di 32 personaggi dell'opera di Koyoharu Gotoge. In attesa del suo arrivo, a luglio debutta il terzo romanzo di Demon Slayer, intitolato I Segnali del Vento.

A fine ottobre, ci sarà un altro top di Star Comics. Il volume 5 di Kaiju No. 8 arriva in edizione regular e in una esclusiva variant cover edition. Questa, vanterà una copertina illustrata da Marco Checchetto, artista italiano di punta della Marvel che ha già realizzato altre variant per Star Comics.

La live, è stata chiusa con una bomba riguardante il manga "stellare" per eccellenza. Dopo quasi 15 anni dalla pubblicazione della Perfect Edition, e a oltre 30 dal debutto sulle pagine di Weekly Shonen Jump, I Cavalieri dello Zodiaco - Saint Seiya torna con la Final Edition. Il primo volume debutterà in occasione di Lucca Comics & Games 2022, anche in una prestigiosa variant cover edition con box e gadget allegati. Questi, saranno realizzati da Zerocalcare, che nel 2021 ha conquistato Netflix con Stappare lungo i bordi.