Star Comics annuncia la Tribute Edition di Sanpei il Ragazzo Pescatore, in arrivo nel 2021

La casa editrice Star Comics è molto attiva in questo periodo, annunciando i nuovi arrivi dei prossimi mesi. Recentemente l'azienda perugina ha confermato l'arrivo dell'Anime Comics del film di Dragon Ball Z il Diabolico Guerriero degli Inferi. In questi minuti ha però rivelato sulla sua pagina Facebook di voler riportare Sanpei in Italia.

Da novembre 2021, Star Comics pubblicherà la Tribute Edition di Sanpei il Ragazzo Pescatore, composta da 12 volumi totali. Il grande classico ritornerà con un formato più grande e che ci farà tornare a visitare quei luoghi incontaminati del Giappone alla ricerca dei pesci più rari e difficili da catturare.

La scelta di pubblicare a novembre 2021 è stata fatta per commemorare il primo anniversario dalla scomparsa di Takao Yaguchi, il papà di Sanpei morto lo scorso 20 novembre. Una Tribute Edition quindi che ci farà riscoprire il lavoro più amato del mangaka. Nei prossimi mesi, Star Comics pubblicherà tramite i propri canali ulteriori dettagli sul formato e sul prezzo dei volumi in questione.

Un pezzo di storia da non perdere per chiunque abbia seguito l'anime e abbia amato le avventure del giovane pescatore o per chi vuole scoprire la sua storia e non ha mai avuto l'opportunità di seguire gli episodi.