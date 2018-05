Star Comics annuncia l'uscita del secondo volume dell'anime comics di ONE PIECE GOLD

Attraverso un nuovo comunicato stampa, l’editore italiano Star Comics ha annunciato che il prossimo 30 maggio pubblicherà nel Bel Paese anche il secondo volume dell’anime comics tratto da ONE PIECE GOLD, il tredicesimo lungometraggio d’animazione tratto dall’omonimo fumetto di Eiichiro Oda.

Come avvenuto per il precedente albo, il volume interamente a colori e con sovraccoperta sarà venduto a 9.90€ in tutte le fumetterie e librerie d’Italia, e naturalmente anche su Amazon. Di seguito ve ne proponiamo la copertina e la sinossi ufficiale diffusa dall’editore.

"Zoro è stato fatto prigioniero da Gild Tesoro, terrificante patron di Gran Tesoro, e l’ora in cui sarà pubblicamente giustiziato è ormai vicina. Pronti a tutto per salvarlo, Rufy e compagni si cimentano in un combattimento mortale: come si concluderà la battaglia decisiva contro l’imperatore dell’oro, che brama il dominio totale?!"

In attesa di scoprire come si concluderà quest'ennesima avventura dei Pirati di Cappello di Paglia, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it sono già visionabili l'anteprima del primo albo e la recensione dell'omonima pellicola d'animazione.

Scritto e disegnato dal sensei Oda, ONE PIECE è un pubblicato dal lontano 1997 sulle pagine del settimanale nipponico Shonen Jump. In Italia l’opera è edita da Star Comics, che ne ha recentemente pubblicato l’ottantaseiesimo volumetto.