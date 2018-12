Star Comics annuncia l'uscita dell'ultimo volume del manga 'Come dopo la pioggia'

Attraverso un comunicato stampa diramato nelle ultime ore, Edizioni Star Comics ha annunciato l’uscita del decimo e ultimo volumetto del manga di Jun Mayuzuki, “Come dopo la pioggia”, da cui è stata tratta l'omonima serie d'animazione già disponibile su Amazon Prime Video. Tutti i dettagli nel comunicato consultabile subito dopo il salto!

"Uno dei manga più delicati, commoventi e profondi degli ultimi tempi sta per giungere alla fine: il decimo e ultimo volume di COME DOPO LA PIOGGIA, scritto e disegnato da Jun Mayuzuki, sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon dal 12 Dicembre... quale futuro attende Akira e il direttore?

Akira Tachibana è una ragazza molto bella, ma il suo carattere freddo e scostante non incoraggia alcun approccio da parte di un possibile pretendente. Nonostante ciò il suo compagno di scuola Yoshizawa non si arrende, anche se lei sembra avere altro per la testa... Akira infatti nasconde una passione top secret per il suo datore di lavoro: un uomo di quarantacinque anni, divorziato e per di più con un figlio a carico!

Dopo il Capodanno trascorso al Garden, l’anno nuovo si apre con una grande nevicata. Solo nella sua stanza, il direttore fa scorrere la penna in silenzio. Portando con sé la sciarpa che ha confezionato con le sue mani, Akira si avvia sotto le intemperie...

Dal 12 Dicembre COME DOPO LA PIOGGIA n. 10 sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!

Jun Mayuzuki è una mangaka giapponese, nata il 27 Aprile 1983 a Yokohama, nella prefettura di Kanagawa. Il suo COME DOPO LA PIOGGIA – la cui serializzazione è iniziata nel Giugno 2014 in casa Shogakukan su «Monthly Big Comic Spirits»,per poi essere trasferita su «Weekly Big Comic Spirits»nel Gennaio 2016 – godrà di un adattamento anime che sarà trasmesso dalla tv giapponese a partire dal Gennaio 2018."

ZERO 228

COME DOPO LA PIOGGIA n. 10

Jun Mayuzuki

13x18, B, b/n, pp. 208, con sovraccoperta, € 4,90

Data di uscita: 12/12/2018, in fumetteria, libreria e Amazon