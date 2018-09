Star Comics annuncia Dragon Ball Full Color - La Saga del Grande Demone Piccolo Volume 1

Un comunicato stampa “a colori”, Edizioni Star Comics annuncia ufficialmente l’uscita del primo volume de La Saga del Gran Demone Piccolo, il secondo arco narrativo di Dragon Ball Full Color.

L'edizione, completamente a colori del capolavoro di Akira Toriyama, sarà disponibile in tutte le edicole, fumetterie, librerie e Amazon a partire dal 26 Settembre di quest'anno.

Qui di seguito la sinossi del manga proposta da Star Comics:

“Dopo la conclusione dell’ultimo Torneo Tenkaichi, una terribile minaccia incombe su tutti gli esperti di arti marziali che vi hanno preso parte. In combutta col perfido Pilaf, un mostro dalla pelle verde vuole eliminarli uno a uno per diventare il capo incontrastato del mondo. Al solo pronunciare il suo nome persino il maestro Muten ha i brividi... ha inizio l’arco narrativo dedicato al Gran Demone Piccolo!”

Noto mangaka giapponese, Akira Toriyama è attualmente una grande fonte d’ispirazione per le nuove generazioni di fumettisti, in Giappone come nel resto del mondo. Tra i suoi capolavori ricordiamo Wonder Island e Dr. Slump.

Dragon ball, manga shonen di genere fantasy/azione, è stato serializzato sulla rivista Weekly Shonen Jump a partire dal 1984. Grazie all'ienorme successo ottenuto, la serie ha ottenuto un adattamento anime prodotto dalla Toei Animation.

Un'altra serie da aggiungere alla collezione di manga, voi che ne pensate?