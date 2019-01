Star Comics annuncia l'uscita di Pretty Guardian Sailor Moon - Short Stories 1

Attraverso un comunicato stampa diramato nelle ultime ore, Edizioni Star Comics ha annunciato l’imminente uscita del primo volume de Pretty Guardian Sailor Moon New Edition - Short Stories. Tutti i dettagli dopo il salto!

Sailor Moon è considerata da sempre un’icona della cultura pop giapponese, ma è anche uno dei personaggi manga più amati in assoluto in Europa. Dal 9 gennaio la paladina della legge e le sue amiche ritornano con PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON NEW EDITION – SHORT STORIES n. 1, nuove avventure la aspettano!

Tutto ruota intorno a Usagi, una vivace quattordicenne che, in seguito al fortuito incontro con la gattina parlante Luna, vede la sua vita totalmente sconvolta: scopre infatti di essere Sailor Moon, la combattente che veste alla marinara, dalla quale dipende il destino del mondo.

Le forze del male sono sempre in agguato, pronte a introdursi nel nostro mondo e insidiare la vita delle loro ignare vittime... Fortunatamente, le guerriere Sailor sono sempre allerta, pronte ad affrontare ogni pericolo per il bene dell’umanità. Due fantastici volumi di storie autoconclusive che vedono come protagoniste le eroine della serie!

Nel primo volume, Usagi e compagne si troveranno ad affrontare sfide di ogni sorta, tra vampiri, lavaggi del cervello e... disavventure dal dentista!

Dal 9 Gennaio PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON NEW EDITION – SHORT STORIES n. 1sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!

Naoko Takeuchi è una delle più celebri mangaka giapponesi, nata a Kofu il 15 marzo 1967: il suo esordio professionistico avviene sulle pagine della rivista «Nakayoshi», edita da Kodansha, casa editrice che non ha più lasciato. La sua opera più famosa, considerata tra le più alte espressioni della cultura pop nipponica, è PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON, per la quale ha vinto il 17° Kodansha Manga Award. Tra le sue passioni, oltre alla guida di macchine veloci e il collezionismo di antichità, vi è la scienza: è infatti laureata in Chimica.

PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON NEW EDITION 13

PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON NEW EDITION - SHORT STORIES n. 1

Naoko Takeuchi

11,5x17,5, B, col-b/n, pp. 192, € 4,70

Data di uscita: 09/01/2019, in fumetteria, libreria e Amazon