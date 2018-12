Star Comics annuncia l'uscita di Vigilante - My Hero Academia Illegals

Attraverso un nuovo comunicato stampa, Edizioni Star Comics ha annunciato l’imminente uscita del primo volume di Vigilante - My Hero Academia Illegals, manga spin-off di My Hero Academia. Tutti i dettagli dopo il salto!

"L’atteso spin-off del successo del momento, MY HERO ACADEMIA, è finalmente in arrivo! Il primo volume di VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS, manga sceneggiato da Hideyuki Furuhashi e disegnato da Betten Court su soggetto originale di Kohei Horikoshi, sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon dal 12 Dicembre… quando gli Heroes non bastano, scendono in campo i Vigilante!

Gli Heroes sono dei prescelti che, sotto licenza governativa, sfruttano i potenti Quirk di cui sono dotati sin dalla nascita per proteggere il pianeta dai malintenzionati. Al mondo, però, esistono anche dei non prescelti dotati di poteri mediocri, e la strada che essi percorrono è quella... degli Illegal Heroes, ovvero i Vigilante, aspiranti eroi che utilizzano il loro Quirk senza autorizzazione pur di difendere e aiutare il prossimo!

Kohei Horikoshi, fumettista giapponese, è nato nella prefettura di Aichi nel 1986. Laureatosi all’università delle Arti di Nagoya, a soli vent’anni si è qualificato alla 72a edizione del Premio Tezuka – indetto dalla casa editrice Shueisha –, classificandosi sesto e ricevendo la Menzione d’Onore.

KAPPA EXTRA 238

VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS n. 1

Kohei Horikoshi

11,5x17,5, B, b/n, pp. 208, € 4,50

Data di uscita: 12/12/2018, in fumetteria, libreria e Amazon