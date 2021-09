Star Comics annuncia Uzaki-Chan Wants to Hang Out!: il manga di Take arriva in Italia

Attraverso un comunicato stampa diffuso sui social media, Edizioni Star Comics ha annunciato Uzaki-Chan Wants to Hang Out!. Il manga di Take, da cui è stato tratto un adattamento anime andato in onda in Giappone, arriva in Italia a fine settembre 2021.

Come un ciclone, una nuova serie investirà l'offerta Edizioni Star Comics. Tra situazioni imbarazzanti e grasse risate, l'editore accoglie nel suo vasto catalogo Uzaki-Chan Want to Hang Out!. Il primo volume del manga di Take, fumettista giapponese alla sua prima opera di rilievo, arriverà in Italia dal 29 settembre.

Questa grande novità italiana è, in patria, una delle serie più impertinenti e chiacchierate del momento. La sua protagonista, infatti, salta immediatamente all'occhio per la sua personalità e per le sue forme a dir poco abbandonanti.

Uzaki-Chan Wants to Hang Out segue le vicende di Hana Uzaki, una ragazza irrefrenabile, logorroica, sciocca, infantile e insopportabile. Tra i numerosi difetti, ha un pregio, è terribilmente irresistibile. Riuscirà a scuotere il suo senpai Shinichi, il quale vive nella sua bolla di apatia e solitudine?

Al contrario della protagonista, Shinichi Sakurai è un ragazzo tranquillo, che ama stare per conto suo dividendo le sue giornate tra lo studio, il lavoro part-time e i passatempi. La sua vita quieta, però, viene sconvolta da Hana Uzaki, energica kohai che sembra volerlo perseguitare.

Vi lasciamo alle altre novità dell'autunno Star Comics e all'annuncio di Keep Yoru Hands off Eizouken!.