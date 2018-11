Star Comics ha annunciato l'arrivo in Italia di Detective Conan Soccer Selection

Durante l'evento Facebook di oggi pomeriggio, Edizioni Star Comics ha annunciato l'arrivo di un volume inedito dedicato ai migliori episodi del capolavoro di Gosho Aoyama a tema calcistico, che si intitolerà Detective Conan Soccer Selection.

Durante l'evento di oggi pomeriggio, tenutosi tramite diretta streaming su Facebook (e che vedete riportata nella notizia), il publishhing manager della sezione di Edizioni Star Comics che si occupa dei manga, Cristian Posocco, ha ufficializzato che la casa editrice porterà in Italia il volume, appartenente al franchise di Detective Conan creato da Gosho Aoyama, che racchiuderà i migliori episodi della serie con protagonista il gioco del calcio.

Come apprendiamo dalle parole di Posocco, il volume si intitolerà Detective Conan Soccer Selection. Per quanto riguarda il volume 95 della serie originale con protagonista il giovane investigatore intrappolato nel corpo di un bambino, veniamo a sapere che arriverà sugli scaffali nel corso del 2019, anche se non si conosce una data precisa.

Detective Conan è un manga di Gōshō Aoyama iniziato in Giappone nel 1994 e tuttora in corso di produzione sulla rivista Weekly Shōnen Sunday di Shogakukan. La pubblicazione in tankōbon è arrivata al 95º volume il 18 ottobre 2018 in Giappone, e, come abbiamo appena ribadito, arriverà presto anche in Italia. Nel nostro paese viene tradotto e pubblicato inizialmente dalla Comic Art nel 1998, in seguito dalla Star Comics dal 2005, a cadenza prima mensile (dal numero 1 al 61), poi bimestrale (dal numero 62 al 72) e, successivamente, quadrimestrale (dal numero 73 in poi). Dalla serie cartacea è stato tratto un adattamento anime di oltre novecento episodi, ancora in corso.