Star Comics: arriva 'A cena con la strega', volume unico con le storie di Rumiko Takahashi

Rumiko Takahashi nel corso della sua lunghissima carriera ha pubblicato tante opere storiche. Da Lamù a Inuyasha, da Ranma 1/2 a Rinne e ora il recentissimo MAO, la mangaka è sempre stata attiva. Ma oltre storie lunghe, la Takahashi ha pubblicato anche capitoli autoconclusivi e ora alcuni di questi arriveranno in Italia grazie a Star Comics.

La casa editrice perugina ha comunicato ai lettori e ai fan di Rumiko Takahashi che da ottobre arriverà il volumetto unico "A Cena con la Strega". Di pubblicazione recente in Giappone rispetto ad altri lavori più datati, il volume pubblicato da Star Comics raccoglierà sei storie inedite pubblicate su Big Comic Original tra il 2012 e il 2017.

La prima storia presente in questo volume sarà Majo to Dinner, traducibile proprio come "A cena con la strega" e che quindi dà il nome alla raccolta. Le restanti cinque storie saranno:

Yamashii Dekigoto

Shineba Ii no ni

Futeikei Family

(Hi) Renaissance

Watashi no Sky

Star Comics ha comunicato anche l'arrivo di MAO in Italia, mentre nel catalogo dell'editore sono già presenti altri volumi imperdibili dell'autrice come Il Bouquet Rosso, Unmei no Tori - Gli uccelli del destino, Kagami ga Kita - Lo Specchio. Altre informazioni su A Cena con la Strega arriveranno nei prossimi mesi.