Star Comics: arriva Pochi & Kuro, dall'autore di Kaiju No. 8

Con milioni di copie vendute, Kaiju No. 8 è il fenomeno del momento. Anche in Italia, l’accoglienza per lo shonen di Naoya Matsumoto è stata favolosa. A Milano, un grande evento ha celebrato l'uscita di Kaiju No. 8. Prima dell’avventura di Kafka Hibino, però, il maestro Matsumoto si è cimentato in Pochi & Kuro, in arrivo con Star Comics.

Prima di raggiungere il successo mondiale con Kaiju No. 8, Naoya Matsumoto ha realizzato una dolcissima commedia sentimentale. In soli 4 volumetti, Pochi & Kuro è un manga avvincente, con azione ed elementi sovrannaturali. Grazie a questo lavoro, il sensei ha potuto sviluppare la sua hit.

Kaiju No. 8 è stato celebrato persino da la Repubblica, ma i lettori devono prepararsi a un altro appuntamento con Matsumoto. Pochi & Kuro si sviluppa in un mondo in cui gli esseri umani sono degli ingredienti gourmet rarissimi, ricercati con frenesia dai membri della razza demoniaca. Kuro, il protagonista dell’opera, con l’intenzione di preparare la sua cena, si reca a pesca in un laghetto. Qui, cattura una ragazza umana.

L’incontro tra i due porta a riflettere sulle incomprensioni tra culture diverse, tra razze che non possono comprendersi solamente a parole. Il rappresentate della razza demoniaca, riuscirà a instaurare un rapporto con un essere umano?