Star Comics: arriva Il Tesoro Perduto di Nora, un'avventura fantasy tutta italiana

L’offerta Edizioni Star Comics si amplia con una storia indimenticabile e incredibilmente dolce, in cui l’amore riesce a compiere imprese straordinarie. Il Tesoro Perduto di Nora, un’opera tutta italiana firmata Marco Rocchi e Francesca Carità, attraverso una facciata fantasy affronta con estrema un tema complesso come quello della salute mentale.

Per affrontare un argomento difficile e delicato, la via migliore è quella della semplicità e della delicatezza. Ed è proprio così che il tema della salute mentale viene trattato da Il Tesoro Perduto di Nora, in uscita il 24 novembre con Star Comics.

Attraverso questa toccante avventura, che segue le vicende di Nora e suo padre, gli autori mostrano ai lettori l’importanza di capire le difficoltà, i pensieri e gli ostacoli incontrati da chi soffre di suddetti problemi, e di come essi si possano sconfiggere solamente con il contributo dell’affetto dei cari.

Quello creato dalla penna di Marco Rocchi e Francesca Carità è un mondo fantastico che attraverso una metafora riesce a semplificare un tema ancora poco esplorato, fornendo al contempo una chiave di lettura inaspettata.

Il Tesoro Perduto di Nora segue le vicende di una ragazzina, da cui il racconto prende il nome, che con fantasia e vivacità trasforma ogni situazione in un’avventura unica. Durante una delle sue solite cacce al tesoro nel parco, però, suo padre scompare improvvisamente. Di lui, restano pochi indumenti e una scia di melma. Per ritrovarlo, la piccola Nora attraversa un portale magico, affrontando un viaggio in un regno ricco d’insidie. Questo mondo distorto è però nient’altro che la psiche di suo padre, finito preda di una immane tristezza.

