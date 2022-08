Star Comics: arriva In The Clear Moondusk, dall'autrice di Tsubaki-cho Lonely Planet

Se avete già apprezzato la nuova edizione di Tsubaki-cho Lonely Planet recentemente lanciata da Star Comics, l’autrice Mika Yamamori è pronta a stupirvi con un nuovo appassionante racconto. A inizio settembre nelle fumetterie italiane debutta In The Clear Moondusk, la più recente opera della mangaka.

Attraverso le proprie pagine social media ufficiali, Star Comics presenta la nuova serie manga di Mika Yamamori. Il debutto di In The Clear Moondusk è fissato per il 7 settembre, giorno in cui I lettori faranno la conoscenza di una ragazza dall’aspetto androgino, conosciuta da tutti con il soprannome di “principe”, e del suo omonimo senpai.

L’emozionante trama scritta dalla maestra Yamamori racconta la storia di Yoi Takiguchi, una studentessa a cui è stato affibbiato il soprannome di principe dai compagni di scuola per via della sua bellezza androgina e del suo raffinato portamento. L’ammirazione provata dagli altri studenti è però causa di sentimenti contrastanti in Takiguchi. Confusa, incontra il senpai Ichimura, che per sua grande sorpresa condivide con lei lo stesso altezzoso soprannome. Ichimura ha però dei modi bruschi che spingono Yoi a considerarlo tutt’altro che un principe. Eppure, infine tra i due sembra nascere la passione.

Lo shojo di Yamamori è ancora in corso di serializzazione, ma il successo in patria ha convinto Star Comics a lanciare l’opera anche in Italia. Il primo volume debutta a inizio settembre al prezzo di 5,50 euro.