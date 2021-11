Star Comics: arrivano la Makoto Shinaki Selection e Kaiju No.8

Attraverso due comunicati condivisi attraverso i propri social network, Edizioni Star Comics ha annunciato l’imminente debutto della Makoto Shinaki Selection, box da collezione che include quattro iconiche opere del regista, e di Kaiju No. 8, titolo che farà parte della line-up per il Free Comic Book Day Italia 2021.

Eletto all’unanimità come uno dei migliori registi contemporanei, e addirittura additato come erede del mito Hayao Miyazaki, Makoto Shinkai è il protagonista della prossima grande novità di casa Edizioni Star Comics. Dai suoi emozionanti film animati, l’editore italiano raccoglie quattro adattamenti manga in unico box da collezione.

Disponibile dal 24 novembre, la Makoto Shinkai Selection include quattro opere già pubblicate in precedenza da Star Comics. Partendo dalla profondità di Il Giardino delle Parole, passando per la commovente miniserie 5 cm al Secondo e il sognante La Voce delle Stelle, fino al più recente Weathering with You, sono bene sette i volumi raccolti da questa selezione d’autore. La casa editrice ha pensato proprio a tutto: chi già possiede i volumetti in formato singolo, potrà acquistare il solo cofanetto vuoto al prezzo di cinque euro.

Dopo questa raccolta speciale, all’offerta Star Comics si aggiungerà Kaiju No. 8, recentemente annunciato a Lucca Comics & Games 2021. L’opera di Naoya Matsumoto, che ha già conquistato il Giappone, farà parte della line-up dell’editore per il Free Comic Book Day 2021, iniziativa che partirà da 2 dicembre.

I Kaiju sono dei mostri colossali che portano caos ovunque essi vadano. Per combattere questa minaccia, in Giappone è stata istituita la Squadra di Difesa Speciale, i cui membri vengono trattati come veri eroi. Kafka Hibino, un uomo di trentadue anni che aveva il sogno di far parte di quella forza d’élite, si occupa dello smaltimento delle carcasse dei mostri abbattuti. Un giorno, però, a causa di una misteriosa circostanza, si trasforma in un uomo-Kaiju, il Kaiju No. 8.

Nelle fumetterie aderenti all’iniziativa, che trovate nel link presente nel tweet in calce all’articolo, l’albo di Kaiju No. 8 sarà gratuito. Vi salutiamo lasciandovi al debutto Star Comics di un grande classico e all’arrivo del secondo romanzo di My Hero Academia.