Star Comics: arrivano ONE PIECE Vol. 99 e Le Ricette Piratesche di Sanji

Con l'uscita del volume 98 di ONE PIECE, Edizioni Star Comics ha dato vita alla Road to 100, che avrà culmine con l'agognato centesimo volume. In attesa di quel traguardo, l'opera firmata Eiichiro Oda giunge al novantanovesimo albo, accompagnato dallo speciale Le Ricette Piratesche di Sanji.

Dal 29 ottobre, in fumetteria, libreria e store online, e anche a Lucca Comics & Games 2021, arriva in Italia ONE PIECE n.99, volume contenente il capitolo 1000. Questa uscita Star Comics è caratterizzata, così come accaduto per il volume 98, da una doppia versione, regular e celebration edition. Essa sarà caratterizzata da una sovraccoperta trasparente in pvc, da un maxi poster e da una cartolina contenente un trial code per attivare in modo assolutamente gratuito un abbonamento premium di 30 giorni alla piattaforma streaming Crunchyroll.

Affiancando le celebration edition di ONE PIECE n.98 e n.99 si formerà un'immagine speciale che ritrae Rufy re dei pirati. All'interno del volume di prossima uscita, ci sarà poi un gustoso extra, ossia un mini poster contenente un commento relativo al capitolo 1000 del sensei Oda.

Sul cammino della Road to 100 ci sarà anche il libro ONE PIECE - Le Ricette Piratesche di Sanji, nel quale vengono svelati i segreti culinari del cuoco della ciurma di Cappello di Paglia. Sanji guiderà i lettori nella realizzazione dei piatti che fanno impazzire i suoi compagni d'avventura, dalla carne con osso amata da Rufy, fino al riso alla cantonese del pirata Gin. Ogni ricetta concede l'occasione di rivivere una delle imprese compiute dalla ciurma più amata di quest'ultimo ventennio.

In Le Ricette Piratesche troveremo ben quaranta ricette che daranno ai lettori la possibilità di conoscere lo studio del maestro Oda e le abitudini culinarie dello staff di ONE PIECE. E voi, recupererete anche questo volume speciale, oppure solamente il numero 99? Vi lasciamo infine ai recenti problemi riscontrati da Star Comics e altri editori.