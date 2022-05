Star Comics celebra il Pride Month con tre nuovi titoli Queer

A giugno, si svolge il Pride Month, una iniziativa che smuove la comunità verso il riconoscimento dei diritti LGBTIQ+. Star Comics, che con la sua collana Queer è diventato il primo editore a proporre una label esclusivamente dedicata alla narrazione di storie oltre i binarismi di genere, per l’occasione porterà al debutto tre nuovi titoli a tema.

Edizioni Star Comics aprirà il Pride Month con il debutto di Run Away With Me, Girl di Battan. In questa tormentata love story, due giovani donne si rincontrano dopo anni, riaccendendo una fiamma che sembrava essere sopita. Il primo dei tre volumi, arriverà dall’8 giugno con 3 illustration card in allegato.

Dal 15 giugno arriverà invece Boys Run the Riot, la mini-serie di Keito gaku che affronta la tematica trasngender attraverso gli occhi del fondatore di un marchio di abbigliamento. L’opera arriverà anche in limited edition con box per raccogliere l’intera serie, composta da quattro volumi

Infine, il 22 giugno sarà il turno di Until I Meet My Husband, il boys love autobiografico di Ryosuke Nanasaki. Disegnata da Yoshi Tsukizuki, questo volume unico, che arriva anche in versione romanzo, affronta tematiche LGBTIQ+ che portano i lettori a battersi per i diritti della comunità. Oltre ai tre titoli, nel corso del mese Star Comics organizzerà numerosi eventi dedicati al Pride Month.