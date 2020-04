Star Comics conferma numerosi ritardi sulle uscite anche per la terza settimana d'aprile

In queste settimane il coronavirus sta indubbiamente provocando gravi danni all'economia globale, con la popolazione d'innumerevoli paesi che da un giorno all'altro si è improvvisamente ritrovata chiusa in casa in uno stato di quarantena che per il momento ancora non sappiamo per quanto tempo continuerà a perdurare.

Com'era facile immaginare, anche l'industria anime/manga ha sofferto dei recenti avvenimenti, con importanti perdite economiche che molto probabilmente avranno ripercussioni su tutto il mercato nel corso dei prossimi mesi. Non solo eventi cancellati, ma anche innumerevoli produzioni cartacee costrette ad essere rimandate a data da destinarsi, una situazione che sta colpendo anche l'ambiente italiano.

Come forse ricorderete, infatti, la settimana scorsa Star Comics aveva fatto sapere che tutte le sue uscite sarebbe state rimandate per un non meglio specificato futuro e oggi, ancora una volta, la compagnia ha dovuto rilasciare nuove tristi notizie. Andando più nello specifico, la società ha annunciato con un comunicato ufficiale che anche le uscite della terza settimana d'aprile (previste per mercoledì 15/4/2020) subiranno uno slittamento a data da stabilire. Star Comics ha fatto sapere che informazioni a riguardo dei vari prodotti rimandati arriveranno in futuro, ma per il momento non sono state rilasciate date specifiche a riguardo, quindi non possiamo far altro che attendere e sperare che i posticipi non siano esageratamente dilatati nel tempo.