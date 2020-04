Star Comics conferma, slittano tutte le uscite della seconda settimana di aprile

Pochi minuti fa, Edizioni Star Comics ha annunciato tramite il Comunicato Stampa visibile nel paragrafo successivo lo slittamento di tutte le uscite della seconda settimana di aprile. La casa editrice ha ringraziato i lettori per la comprensione, confermando che le nuove date sarebbero state rivelate il prima possibile.

"Cari lettori, visto il permanere della situazione di emergenza sanitaria, con conseguente chiusura di fumetterie e librerie, comunichiamo che anche le uscite della seconda settimana di aprile (previste per mercoledì 8/4/2020) saranno rimandate a data da stabilire. Vi aggiorneremo sulle nuove date non appena sarà possibile. Vi ricordiamo che, momentaneamente, sul nostro sito starcomics.com i fumetti in questione rimarranno visibili e con le precedenti date. Quando avremo quelle nuove ufficiali potremo cambiarle. Grazie per la comprensione".

Settimana scorsa Star Comics aveva annunciato un rinvio per tutti i titoli in uscita il 1 aprile, e a quanto pare l'emergenza sanitaria non ha consentito di cambiare rotta neanche per questa seconda settimana. Tra i rinvii più importanti spiccano JoJonium Vol. 4, i Vol. 7 di Conan il Cimmero, Demon Slayer, Kuroko's Basket e Gigi la trottola, Heavenly Delusion Vol. 2 e molti altri. Per la lista completa vi consigliamo di visitare il sito ufficiale di Edizioni Star Comics.

Per altre novità targate Star Comics invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al recentissimo annuncio di Hitorijime my hero.