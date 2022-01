Star Comics sulla copertina de la Repubblica: cresce la popolarità dei manga in Italia

Nonostante la recentissima crisi del settore della carta a cui Star Comics e altri grandi editori hanno fatto fronte, le vendite di fumetti nel territorio italiano sono in continua ascesa. La popolarità dei manga è recentemente esplosa e ciò ha attirato l’attenzione di la Repubblica, che a riguardo pubblicherà un’interessante inchiesta.

Come rivelato sui social media dalla stessa Edizioni Star Comics, sulle pagine de Il Venerdì, supplemento settimanale di la Repubblica, i lettori troveranno un’accurata analisi sul boom del fumetto, e quindi anche dei manga, in Italia.

Spinto dal successo della sua offerta manga, Star Comics è il terzo editore italiano per vendite, dietro solamente a Mondadori ed Einaudi, e primo tra gli indipendenti. Un affermazione che trova conferma nei recenti dati: all’uscita, My Hero Academia Vol. 28 era nella top 10 dei più venduti in Italia.

Su questo tema, Piero Melati, firma del quotidiano, pubblicherà un'inchiesta sulla prossima rivista dell’inserto. Tra le varie interviste e documentazioni, troveremo anche quella a Claudia Bovini, editoriale di Star Comics, di cui si ripercorreranno le origini.

La copertina di questo speciale vi è un’immagine realizzata da Ale+Ale, che ritrae i personaggi del fumetto italiano accompagnati dagli eroi manga giapponesi. Che ne pensate di Tanjiro di Demon Slayer in braccio al nostro Tex?