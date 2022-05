Star Comics: Cupid Shock di Minta Suzumaru debutta a maggio

Dopo gli annunci a tema Fujimoto al Napoli Comicon 2022, Star Comics torna a riscaldare l'atmosfera con la presentazione di un nuovo titolo. Nel corso del mese di maggio 2022, debuttano in Italia Cupid Shock e Cupid Shock - Chase, i due volumi autoconclusivi di Minta Suzumaru.

Già firma di Non Volevo Innamorarmi e Golden Sparkle, entrambi già pubblicati da Star Comics, Suzumaru torna in Italia con Cupid Shock, una nuova, dolcissima opera in due volumi unici. L'opera viene raccolta in uno speciale box da collezione contenente anche una esclusiva illustration card in omaggio. Questa prestigiosa edizione, sarà disponibile in fumetteria, libreria e store online dall'11 maggio 2022.

A Shingo, soprannominato il "Cupido" della sua scuola poiché riesce a passare alle compagne le informazioni sui ragazzi oggetto dei loro desideri, viene chiesto di indagare sulla vistosa cicatrice presente sul volto dell'enigmatico senpai Ao. Egli, mantiene tutti a distanza con il suo atteggiamento distaccato. Quali segreti nasconde?

Cupid Shock è un boys love scolastico serializzato da Tokyo Mangasha dal 2017. Nelle prossime settimane, debutterà con la collana queer della casa editrice italiana. In attesa di scoprire se Shingo riuscirà a rivelare i reconditi segreti di Ao, Star Comics ha annunciato la graphic novel francese Le Jardin, Paris.