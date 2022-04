Star Comics: Demon Slayer e Boys Run the Riot tra le uscite della 3° settimana di giugno

Continua a comporsi il puzzle del mese di giugno 2022 di casa Star Comics. Dopo aver presentato le uscite Star Comics della seconda settimana di giugno 2022, l'editore italiano svela le novità della settimana successiva.

La prima, grande uscita della terza settimana di giugno 2022 è un boys love. Star Comics aveva annunciato Boys Run the Riot qualche tempo fa, ma ora il manga di Keiko Gaku trova una data di uscita ufficiale. L'emozionante serie, che analizza con schiettezza la delicata tematica del transgender debutta in Italia dal 15 giugno. Il primo volume arriva in edizione regular e limited edition con box.

Ryo ha il corpo di una donna, ma il cuore di un uomo. Da sempre in crisi con la propria identità di genere, è stanca di dover indossare la gonna, come l'uniforme scolastica pretende. Un giorno, la sua classe accoglie Jin, uno studente dal look originale e anticonformista. Quando Jin si avvicina a Ryo, chiede di creare un brand di abbigliamento con lui.

Per Star Comics sarà poi il turno di Demon Slayer Official Characters Book. Il primo fanbook ufficiale dell'anime televisivo raccoglie pagine a colori e in bianco e nero, per approfondire la conoscenza degli eroi preferiti dal pubblico attraverso dettagli, curiosità, schede d'approfondimento, interviste allo staff, gallerie d'immagini e altro materiale originale. Inoltre, sono inclusi degli stickers e un mini-poster. L'uscita del fanbook era prevista per il primo di giugno, ma è stata rinviata al giorno 15.

Tra le altre uscite della settimana, troviamo: