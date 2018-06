Star Comics: Fairy Tail, My Hero Academia e Devilman tra le uscite manga di luglio 2018

Diamo uno sguardo in anteprima alle uscite manga di Edizioni Star Comics previste per luglio 2018: tra i nuovi arrivi da segnalare ci sono sicuramente i nuovi numeri di Fairy Tail, My Hero Academia e Devilman G, ma anche Dragon Ball Full Color, Sailor Moon, Ranma ½ New Edition e tanti altri.

Di seguito le uscite, con titoli, numeri di serializzazione e prezzi, delle uscite manga di luglio 2018 targate Edizioni Star Comics.

4 luglio 2018

Steel Ball Run n. 4 - € 7,00

The Case Study of Vanitas n. 4 - € 5,90

MY LOVE STORY!! n. 3 - €

My Hero Academia n. 15 - € 4,30

Fairy Tail n 65 - € 4,30

Ranma ½ New Edition n. 9 - € 7,00

ONE PIECE GOLD: IL FILM - Romanzo Volume Unico - € 15,00

11 luglio 2018

Pretty Guardian Sailor Moon New Edition n. 9 - € 4,70

Fairy Tail New Edition n. 31 - € 4,30

Vita da Slime n. 3 - € 4,90

Detective Conan n. 94 - € 4,30

Ajin - Demi Human n. 11 - € 5,90

La Culla dei Demoni n. 5 - € 5,90

Rinne n. 35 - € 4,30

Nisekoi n. 16 - € 4,30

Real Account n. 13 - € 4,30

18 luglio 2018

Gintama n. 41 - € 4,90

Born to be on Air! n 4 - € 5,90

ONE PIECE New Edition n. 77 - € 4,30

Haru X Kiyo n. 9 - € 4,30

Children of the Whales n. 6 - €5,90

Fire Punch n. 6 - € 4,90

Devilman G - Grimoire n. 3 - € 5,90

Magi - Adventure of Sinbad n. 15 - € 4,30

25 luglio 2018

Dragon Ball Full Color - La Saga del giovane Goku n. 7 - € 6,90

Gundam Thunderbolt n. 0 - € 6,00

Cells at Work! Lavori in Corpo n. 3 - € 4,50

Missions of Love n. 8 - €4,30

Tsubaki-Cho Lovenly Planet n. 9 - € 4,30

Un bacio a mezzanotte n. 1 - € 4,50

Babil 2 - The Returner n. 16 - € 5,90

Ci sono dei volumi tra le uscite Star Comics di luglio 2018 che vi interessano maggiormente?