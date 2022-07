Star Comics festeggia: Demon Slayer Vol. 20 conquista le classifiche italiane

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba è tra le opere più apprezzate a livello nazionale e sta riscontrando una popolarità quasi senza precedenti. Una ulteriore conferma di ciò, arriva dalla classifica dei libri più venduti della settimana. La serie manga di Koyoharu Gotoge ha conquistato il podio.

Demon Slayer Vol. 19 aveva conquistato l'Italia con un numero esplosivo. Dall'uscita successiva ci si aspettava lo stesso, cosa che è effettivamente avvenuta. Sui propri profili social ufficiali, Edizioni Star Comics, che in Italia distribuisce la serie di Shueisha serializzata in patria su Weekly Shonen Jump, ha celebrato il ventesimo volume dell'opera, ancora ai vertici delle classifiche nostrane.

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Vol. 20 LIMITED EDITION è secondo nella classifica generale dei libri più venduti della settimana italiana, dietro solo a Il caso Alasha Sanders di Joel Dicker. Lo stesso volume, ma in edizione classica, si trova invece all'ottavo posto. Per quanto riguarda la classifica italiana della settimana dedicata ai fumetti, ovviamente sono entrambi in cima all'elenco.

Il volume 20 di Demon Slayer narra il combattimento mozzafiato tra una delle Colonne e una Luna Crescente. La limited edition, disponibile a tiratura limitata, include sedici postcard che rappresentano i protagonisti più amati del manga. E voi, avete già acquistato e apprezzato questo numero?