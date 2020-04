Star Comics c'invita a restare a casa regalando diversi primi volumi di numerose opere

Come sicuramente saprete, con il dilagare del coronavirus che continua a espandersi in ogni angolo del mondo, sono innumerevoli i governi che hanno richiesto ai propri cittadini di restare a casa in quella che è, probabilmente, la più grande quarantena della storia, con miliardi di persone impossibilitate a uscire.

Un'azione sgradevole per molti ma necessaria per cercare di limitare i danni che la pandemia si sta portando dietro, seppur non tutti sembra stiano recependo il messaggio. Anche in Italia sono stati numerosissimi i casi di persone che sono infatti uscite senza motivi validi, incuranti del pericolo per sé stessi e per gli altri che simili azioni possono provocare.

Nel corso di queste ultime settimane è così nata la campagna di sensibilizzazione #iorestoacasa, la quale ha portato innumerevoli attori, cantanti e compagnie di ogni genere ad aderire nei modi più disparati. Ebbene, anche Star Comics si è ora lanciata in questa iniziativa, rinominata per l'occasione #staracasa, nello specifico decidendo di regalare alcuni primi volumi di varie opere - spesso anche molto famose - a chiunque fosse interessato, un modo simpatico e sicuramente apprezzabile per distrarsi in questo periodo difficile. Andando più nello specifico, le produzioni che verranno offerte sono le seguenti:

(Manga) Disponibili da martedì 7 a lunedì 13 aprile

Astra Lost in Space vol. 1

Video Girl AI vol. 1

Disponibili da martedì 14 a lunedì 20 aprile

Capitan Tsubasa vol. 1

Detective Conan vol. 1

(Made in Italy) Disponibili da martedì 7 aprile a giovedì 7 maggio:

Valter Buio LIBRO PRIMO

Sandokan vol. 1

Dottor Morgue vol. 1

I maestri dell'orrore - Dracula

I maestri del mistero – Il ritratto di Dorian Gray

I maestri dell'avventura - Uno studio in rosso

(Valiant) Disponibili da martedì 7 aprile a giovedì 7 maggio

Bloodshot vol. 1, capitoli #1-2

X-O Manowar vol. 1, capitoli #1-2

NINJA-K vol. 1, capitoli #1-2

Shadowman vol. 1, capitoli #1-2

Liveware vol. 1, capitolo #1

Britannia vol. 1, capitoli #1-2

Quantum & Woody vol. 1, capitoli #1-2

