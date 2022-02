Star Comics, Jojonium e Jojolion: i volumi conclusivi accompagnati da grandi sorprese

Edizioni Star Comics sta per chiudere un ciclo iniziato diverso tempo addietro. Nel corso dei prossimi mesi, Jojonium e Jojolion, le due imperdibili opere del sensei Hirohiko Araki, giungeranno al termine. Ecco gli imperdibili ed esclusivi gadget contenuti nei rispettivi volumi conclusivi.

Non è solo ONE PIECE Party a giungere al termine in casa Star Comics. Nella stagione estiva, altre due grandi opere chiudono i battenti. Parliamo di Jojonium, la cui serializzazione italiana è cominciata nel 2019, e Jojolion, l’ottava serie del cult Le Bizzarre Avventure di Jojo. I due manga del maestro Araki culmineranno rispettivamente con i volumi numero 17 e il numero 27, accompagnati da alcune sorprese esclusive.

Con un comunicato diffuso attraverso i social media, Edizioni Star Comics ha rivelato che il Jojonium Volume 17 sarà disponibile nel mese di maggio in doppia versione. La prima, quella normale, e una seconda più esclusiva che includerà 10 segnalibri in PVC. Ma il mese di maggio sarà protagonista anche di un’altra grande novità. Di recente, Star Comics ha presentato il Volume 100 di Detective Conan.

Per quanto riguarda Jojolion Volume 27, questo sarà pubblicato in estate, anch’esso in doppia versione: una “liscia” e l’altra con in regalo 10 illustration card distribuite anche in Giappone in occasione dell’uscita dell’ultimo capitolo su rivista. E voi, state seguendo queste due opere di casa Star Comics?